YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 28.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre, 14.26'da yaşanan depremden sonra Kırkağaç ve Akhisar'da büyüklüğü 3'ün üzerinde olan 6 artçı tespit edildi.

Son olarak saat 17.53'te gerçekleşen ve merkez üssü yine Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi.

- 8 mahalleye çadır kuruldu

Öte yandan depremden en çok etkilenen Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki 8 mahalleye AFAD ekiplerince çadır kuruldu.

Kırkağaç'ta yaklaşık 700 haneli Karakurt başta olmak üzere Bostancı, Alifakı, İlyaslar mahalleleri ile Akhisar'da Süleymanlı, Karabörklü, Zeytinlibağ ve Tütenli mahallelerine çadır yerleştirildi.

Karakurt mahallesi sakinleri yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmedi. Bazı vatandaşlar, geceyi kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlar da bazıları ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlarında geçirecek.

Mahalle muhtarı İdris Kat, ağır hasarlı metruk bir binanın yıkıldığını, bunun dışında ciddi bir zararlarının olmadığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
artçı Deprem sarsıntı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Manisa Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:28
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Bulvar Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Fermalı Av Köpekleri Salihli’de Yarışacak

Fermalı Av Köpekleri Salihli’de Yarışacak

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.