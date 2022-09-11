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Manisa'da ata kötü muamelede bulunan kişiye para cezası

11.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ata kötü muamelede bulunan kişiye para cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri sırasında ata kötü muamelede bulunan kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 8 Eylül'deki kurtuluş günü etkinliklerinde, atlı gösterilerde görev alan bir kişinin, etkinliklerde kullanılan bir ata tokat attığı görüntülerin yer aldığı videonun sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi.

Atına kötü muamelede bulunan kişinin belirlendiği, bu kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2 bin 43 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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At para cezası

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