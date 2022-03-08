YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da aynı aileden 3 kişi doğalgazdan zehirlendi

Manisa’da aynı aileden 3 kişi doğalgazdan zehirlendi

08.03.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da aynı aileden 3 kişi doğalgazdan zehirlendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin (45) kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.

Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. (45), eşi A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (16), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAdana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisiTarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
13:26
İkindi
16:41
Akşam
19:17
Yatsı
20:32
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hint doktorun zor anları! “Bu gördüğüm ikinci savaş”

Hint doktorun zor anları! “Bu gördüğüm ikinci savaş”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.