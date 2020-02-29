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Manisa'da baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

MANİSA HABERLERİ  | 29.02.2020 00:18 | Son Güncelleme

Manisa'da baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından bir baharatçıya düzenlenen operasyonda 400 adet satışı yasak cinsel uyarıcı hap ile sahte içki ve esrar ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda M.K'nın işlettiği baharatçı dükkanında ve evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 400 adet cinsel uyarıcı hap, 49 kutu gıda takviyesi, 50 litre etil alkol ve 2 fişek esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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