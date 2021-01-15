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Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

15.01.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'ndeki evinin balkonunda soba kovasını doldururken dayandığı korkuluğun yerinden çıkması sonucu ikinci kattan beton zemine düşen Şükriye Eskici (65) ağır yaralandı.

Eskici'nin düştüğünü görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Kula Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Eskici, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskici, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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