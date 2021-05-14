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Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

14.05.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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MANİSA (AA) - Manisanın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde samanların depolandığı bölümde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler depolama alanını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Ekipler, yangının hayvanların olduğu bölüme sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

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