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Manisa'da beton bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

13.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.D. (43) idaresindeki 35 E 5464 plakalı otomobil, Sazoba Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü İ.D. ve yolcu olarak bulunan Nuri Karacaoğlu'nu Akhisar Mustafakiraz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Karacaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.D, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Karacaoğlu'nun Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

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