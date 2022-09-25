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Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

25.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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