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Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu

04.09.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu

Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde takılan oltasını kurtarmak için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Sevişler Barajı'na balık tutmaya giden 62 yaşındaki Asım Aydın, gölün dibine takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Aydın'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören diğer balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı.

Manisa AFAD dalgıçlarının çalışmasıyla baraj gölünden çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu

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Anahtar Kelimeler:
Manisa baraj gölü boğulma

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