Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde takılan oltasını kurtarmak için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Sevişler Barajı'na balık tutmaya giden 62 yaşındaki Asım Aydın, gölün dibine takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Aydın'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören diğer balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı.

Manisa AFAD dalgıçlarının çalışmasıyla baraj gölünden çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz