YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da bir kişiyi demir çubukla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'da bir kişiyi demir çubukla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

20.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayda hayatını kaybeden dizi ve film oyuncusu İnce'nin cenazesi, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da 42 yaşındaki dizi ve film oyuncusu İsrafil İnce'yi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Erkan S'nin (40) emniyetteki işlemi tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsrafil İnce'nin cenazesi ise İzmir'in Dikili ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk yapan İsrafil İnce'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

- Olay

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün, yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce ile Erkan S. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada İnce, başına aldığı demir çubuk darbesiyle yaralanmıştı. Şüpheli gözaltına alınmış, İnce ise kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangınına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları Kayseri'de sürüyorAnkaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları Kayseri'de sürüyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir Dikili

Manisa Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:55
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:39
Yatsı
22:15
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.