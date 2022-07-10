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Manisa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

10.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 19 Haziran'da Adnan Temur'a (55) silahla ateş açtıktan sonra kaçan A.N. (20), polis ekiplerinin çalışması sonucu Salihli ilçesinde, arkadaşına ait evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur, 19 Haziran'da minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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