YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

MANİSA HABERLERİ  | 21.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Demirci ilçesine bağlı kırsal Küçükkıran Mahallesi ile ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu'ndaki bir apartmanın 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir sokak ve Alaşehir ilçesinde ise 2 mahalle karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Demirci Karantina Manisa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Manisa Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

İlginizi Çekebilir

Vefa Sosyal Destek Grubundan pasta sürprizi

Vefa Sosyal Destek Grubundan pasta sürprizi

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli Kızılay’ın Gıda Paketi Yardımı Sürüyor

Salihli Kızılay’ın Gıda Paketi Yardımı Sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.