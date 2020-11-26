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Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınacak

MANİSA HABERLERİ  | 26.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınacak

Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledenin gece yarasından itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçeye bağlı Balıklı Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Kasım saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grubu ekiplerince karşılanacağı ifade edildi.

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