Manisa'da bir öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.



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