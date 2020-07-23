YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da bir tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretim durduruldu

Manisa'da bir tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretim durduruldu

MANİSA HABERLERİ  | 23.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

Manisa'da bir tekstil fabrikasında Kovid-19 nedeniyle üretim durduruldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bazı çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen tekstil fabrikasında üretime 14 gün süreyle ara verildi.

Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.

Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:22
İkindi
17:14
Akşam
20:36
Yatsı
22:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Yeni Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.