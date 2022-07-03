YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

03.07.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde doğada bulunan peçeli baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cambazlı Mahallesi Dere mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulan yuvadan düştüğü değerlendirilen 5 paçalı baykuş yavrusu buldu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları yavru baykuşları, Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da müşterisi tarafından darbedildiği öne sürülen taksi şoförü yaralandıManisa'da müşterisi tarafından darbedildiği öne sürülen taksi şoförü yaralandı
Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:
Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:43
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:27
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.