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Manisa'da çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 20.10.2020 22:51 | Son Güncelleme

Yangın nedeniyle büyük kaybı olan besici, derisinde yanıklar oluşan ineğini tuzla ovarak tedavi etmeye çalıştı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük kaybı olan besici, derisinde yanıklar oluşan ineğini tuzla ovarak tedavi etmeye çalıştı.

İlçeye bağlı kırsal Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilir (32), amcası ile ortak kullandığı çiftliğin ağıl kısmında kaynak yaparken, saçılan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu.

Hızla alev alan balyalardan çıkan yangın tüm ağılı sardı. Haber verilmesi üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının sonucunda yangın, evlere ulaşmadan kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Yangında, Ali Bilir ile amcasının ortak kullandığı hayvan ağılı ile tahıl deposu olarak kullandıkları alan tamamen yandı.

Bir traktör kullanılmaz hale gelirken, 800 saman balyası ve çok miktarda tahıl da kül oldu.

Bu arada besici Ali Bilir'in, yangında derisinin büyük bölümünde yanık oluşan ve acı içinde yattığı görülen ineğinin derisini tuz ile ovarak tedavi etmeye çalışması dikkati çekti.

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