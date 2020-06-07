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Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 07.06.2020 18:57 | Son Güncelleme

Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık orman arazisi hasar gördü.

Kuşlar Mahallesi Ovacık Yaylası civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına 2 helikopter ile havadan, Manisa İtfaiyesi ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri ve 100 personelle de karadan müdahale edildi.

Vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangının, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alana zarar verdiği belirtildi.

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