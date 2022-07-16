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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

16.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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