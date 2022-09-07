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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

07.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine 3 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Manisa Soma orman yangını

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