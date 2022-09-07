Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine 3 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz