Manisa'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Yüksel Özdemir Caddesi'nde atık kağıt toplayan kişi, çöp konteynerinde battaniyeye sarılı kız bebek buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ölü olduğu belirlenen bebeği otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme başlattı.
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