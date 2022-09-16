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Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

16.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu İ.S'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Manisa DEAŞ operasyon

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