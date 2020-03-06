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Manisa’da depremde hasar gören 151 binanın yıkımı tamamlandı

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ve Akhisar’daki depremlerde zarar gören ve acil yıkılması gereken, çoğunluğu metruk 151 binanın tamamının yıkıldığını belirterek, "Evleri ağır hasarlı olan 95 aile için konteyner ev kuruldu.

Manisa’da depremde hasar gören 151 binanın yıkımı tamamlandı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ve Akhisar’daki depremlerde zarar gören ve acil yıkılması gereken, çoğunluğu metruk 151 binanın tamamının yıkıldığını belirterek, "Evleri ağır hasarlı olan 95 aile için konteyner ev kuruldu. Konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira yardımı yapıyoruz" dedi.
Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili son durum, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Valilik Brifing Salonu’ndaki toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. İki ilçeyi etkileyen depremler sonrası yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda konuşan Vali Deniz, devam eden hasar tespit çalışmalarının 2 hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Çevre için tehlike oluşturduğundan acil yıkılması gereken ve çoğunluğu da metruk binalardan oluşan 151 binanın tamamının yıkıldığını aktaran Vali Deniz, “ Evleri ağır hasarlı olan 95 aile için konteyner ev kuruldu. Konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira yardımı yapıyoruz. Ağır hasar ve hafif hasarlı bina sahiplerine bir kısım ödemeler yapıldı. İsteyen vatandaşlarımıza Kırkağaç’ta yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarından uygun şartlarda konut verilecek. İki ilçemizi de etkileyen depremlerden hemen sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızın tüm kurum ve kuruluşlarımızın koordineli çalışması ile her türlü ihtiyaçları karşılandı. Çalışmalarda görev alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa’da depremde hasar gören 151 binanın yıkımı tamamlandı

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