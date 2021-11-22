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Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

22.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'ndeki kahvehanede derbi maçını izleyen Ahmet Uysal (65), karşılaşmanın sonlarına doğru fenalaşarak yere düştü.

Kahvehanedekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye götürülen Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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