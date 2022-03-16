Manisa'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

MANİSA (AA) - Manisa'da şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'anı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Ataların pek çok mücadele sonunda güzel bir vatan bıraktıklarını ifade eden Karadeniz, "Bu en güzel, en değerli yerin de bir bedeli var. İşte zaman zaman maalesef bize bu bedeli ödetmeye çalışıyorlar. 5-6 yıl öncesine gittiğimiz de Türkiye'de ana gündem maddelerimizi sormuş olsaydık terör, terörle mücadele birinci sırada yer alırdı. Bugün en azından ‘çok şükür' diyebiliyoruz ki artık gündemimizde ilk 5 sırada bile terör ve terörle mücadele yok." diye konuştu.

Karadeniz, huzur ve refahın şehit ve gazilere borçlu olunduğunun altını çizdi.

Şehit ve gazilerin seve seve canlarını feda etmeseler şuan huzur yerine kargaşanın hakim olacağını ifade eden Karadeniz, "Eğer onlar bu ülke için seve seve canlarını feda edecek şekilde o mücadeleyi vermemiş olsalardı bizler de kargaşanın içinde olurduk. Ama ben inanıyorum ki bizim devlet olarak millet olarak birlikteliğimiz, gücümüz arttıkça artık bizimle uğraşmak yerine bizimle iş birliği yapmak durumunda olacaklardır." dedi.

Vali Karadeniz konuşmasının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in babası Atalay Yüksel ile gaziler Turan Demirer, Mustafa Uçar ve Ergün Aktaş'a Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını takdim etti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

