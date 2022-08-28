Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Lokman Çetin'in (54) kullandığı 45 UA 2439 plakalı sondaj makinesi taşıyan kamyon, Büyüksümbüller Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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