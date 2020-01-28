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Manisa'da devrilen tır, uygulama noktasındaki otomobillere çarptı: 2 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 28.01.2020 00:21 | Son Güncelleme

Manisa'da devrilen tır, uygulama noktasındaki otomobillere çarptı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 20 BLB 36 plakalı tır, Manisa-Turgutlu kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak yolda bulunan refüje çarpıp devrildi.

Devrildikten sonra sürüklenen tır, karşı şeritte bulunan polis uygulama noktasındaki üç otomobile çarptı.

Kazada A.A. ile ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da devrilen tır, uygulama noktasındaki otomobillere çarptı: 2 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Trafik Kazası

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