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Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

24.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

MANİSA (AA) - Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından yaralayan sanığa, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mikail O. (32), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur E.O. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mikail O'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. "Kasten öldürme" suçunun teşebbüste kalması nedeniyle Mikail O'nun cezasını 16 yıla indiren heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 13 yıl 4 ay olarak belirledi.

Aynı davada "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da yargılanan sanık, bu suçlamadan beraat etti.

Saruhanlı ilçesinde 20 Kasım 2021'de boşanmak istediği eşi Mikail O'nun bıçaklı saldırısı sonucu boğazından yaralanan 3 çocuk annesi E.O, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

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