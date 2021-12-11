Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ege Mahallesi 1303. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



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