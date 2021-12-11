YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

11.12.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ege Mahallesi 1303. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındıManisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.