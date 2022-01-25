Manisa’da evde çıkan yangında bir kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Gülbahçe Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde ev sahibi Hayri Sezen’in (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sezen’in cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



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