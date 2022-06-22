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Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

22.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir fabrikanın hamur havuzunda yapılan temizlik esnasında gazdan etkilenen 10 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin enerji santrali bölümünde bulunan "hamur havuzu" şeklinde tasarlanan su kuyusunda temizlik yapan Sami Yıldırım (42), burada oluşan gazdan etkilendi.

Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma AFAD ve sağlık ekibi gönderildi.

Gazdan etkilendiği belirlenen 10 işçi, Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetine koruyan Sami Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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