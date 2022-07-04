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Manisa'da FETÖ firarisi tarlada yakalandı

04.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da FETÖ firarisi tarlada yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da yapılan yargılama sonucu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.D'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Görevden ihraç edilmiş eski uzman çavuş E.D. (34), ekipler tarafından Bahçedere Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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