YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

10.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da FETÖ'nün güncel kadın ve genç yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgütün güncel öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ve 122 bin 235 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıManisa'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu olduAnkara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
fetö Manisa operasyon

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:02
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:04
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.