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Manisa'da filizlenen üzüm bağları zirai dondan etkilendi

31.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın bazı ilçelerinde, ilkbaharın gelmesiyle uyanan ve filiz vermeye başlayan üzüm bağlarının bir bölümü, 29 Mart gecesi etkili olan zirai don nedeniyle zarar gördü.

Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu bazı asmaların filiz veren gözleri kurudu.

Üreticilerden zarar bildirimleri yapılması üzerine TARSİM ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit incelemelerine başladı.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, asmaların uyanmaya başladığı günlerde büyük bir zararla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu durumun üzüm rekoltesini etkileyeceğini söyledi.

7 ilçede zarar olduğunu dile getiren Okur, "Şu anda yaptığımız incelemeler neticesinde Saruhanlı'da 110 bin dekar arazinin hemen hemen yüzde 80'inde, yüzde 40 ile 80 arasında hasar görülmekte. Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada bizi bir nebze rahatlatan konu, çiftçilerimizin bilinçli davranarak TARSİM sigortalarını yaptırmış olmaları. TARSİM eksperlerinin incelemelerini tamamlamasını bekliyoruz." dedi.

Okur, zirai donun asmalar için kritik bir dönemde etkili olduğunu, dondan zarar gören asmaların yeniden filizleneceğini ancak verimin ilk doğan filizler kadar olmayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Üreticinin zararının tazmini için yetkililerden destek beklediğini dile getiren Okur, "Şu anda bağlar kapkara oldu. Bu hem bize hem ülke ekonomisine zarar. Devlet büyüklerimiz banka borçlarını öteleme yaparsa biz çok daha rahat edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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