YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da gelin ve damada 45 metre uzunluğunda para takıldı

Manisa'da gelin ve damada 45 metre uzunluğunda para takıldı

04.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

Manisa'da gelin ve damada 45 metre uzunluğunda para takıldı

Hatice Kübra ve Semih Sarıpınar, Soma'da bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi.

Takı merasimi sırasında damadın arkadaşları tarafından çifte bir sürpriz yapıldı.

Damadın arkadaşlarınca çifte, kutuda getirilen 45 metre uzunluğundaki 5 liralık banknotlar halinde para takıldı.

Arkadaşlarıyla anı kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten Furkan Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Damat Semih Sarıpınar ise şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Haberim yoktu. 1 metre, 2 metre neyse de 45 metre... Yani bir sürpriz vardı ama bunu beklemiyordum." dedi.

Gelin Hatice Kübra Sarıpınar da düğüne katılanlara teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haberKazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber
Oto hırsızları polisten kaçamadıOto hırsızları polisten kaçamadı
Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandıAvrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma gelin damat para

Manisa Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:15
İkindi
16:52
Akşam
19:45
Yatsı
21:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Nursaç savaş eczanesi
Selendi
Günay eczanesi
Alasehir
Elmas eczanesi
Akhisar
Ege eczanesi
Demirci
Şifa eczanesi
Gordes
Kocabaş eczanesi
Sehzadeler
İnci eczanesi
Yunusemre
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.