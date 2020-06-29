YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 29.06.2020 04:12 | Son Güncelleme

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye ekibi ile 4 sulama tankeri sevk edildi.

Kimyasal atık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 7 itfaiye personeli, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Yangını görüntüleyen AA ekibine saldırı

Öte yandan yangını görüntülemek için olay yerine giden AA ekibi saldırıya uğradı.

Fabrika sahibinin arkadaşı olduğunu iddia eden T.C, yangını fabrika dışından görüntülemek isteyen AA muhabiri Ahmet Bayram'ı darbetti.

188 promil alkollü olduğu öğrenilen zanlı T.C'ye alkollü araç kullanmaktan da işlem yapıldığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Akdur Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Güneşli Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.