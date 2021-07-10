Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Mecidiye Mahallesinde yaşayan S.G. (57), Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, iki gün önce evden ayrılan zihinsel engeli eşi Z.G'den (50) bir daha haber alamadığını bildirdi.

Kadının bulunması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı drone ekipleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ve AFAD ekipleri, Z.G'yi mahalleden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Z.G. daha sonra ailesine teslim edildi.



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