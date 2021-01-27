Manisa'da hafif ticari araç, debisi yükselen derede sürüklendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi'nde sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Derbent Mahallesi'ndeki bağ evinden ilçe merkezine gitmek isteyen Tuncay Ö'nün kullandığı 35 AOF 151 plakalı hafif ticari araç, su seviyesi yükselen derenin içinden geçen yolda akıntıya kapıldı.
Sürüklenen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Tuncay Ö, yakınlarından yardım istedi.
Dere içinde yaklaşık 60 metre sürüklenen araç, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.