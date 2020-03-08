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Manisa’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 01:42 | Son Güncelleme

Manisa’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cemal Engin Deniz'in (23) kullandığı 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Caddesi Uncubozköy Mahallesi kavşağında, 45 UT 105 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Deniz, beraberindeki Tamer Güneş ile araçta bulunan bulunan Dilek Köylü (49) ile Burçak Köylü (21) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Köylü'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.

Yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz'in durumun ağır olduğu belirtilirken, hafif ticari aracın sürücüsünün Dilek mi yoksa Burçak Köylü mü olduğunun tespitine çalışılıyor.

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112 Acil Sağlık Polis Trafik Kazası Yaralı

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