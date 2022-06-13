Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.E'yi (49) Yeniköy Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü K.E. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

