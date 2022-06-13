Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.E'yi (49) Yeniköy Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü K.E. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz