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Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

14.06.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "nitelikli yağma ve hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.Ş'yi (49) Şehzadeler ilçesinde yakaladı.

Hükümlü T.Ş. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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