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Manisa’da hemşehri derneklerinden Azerbaycan’a tam destek

MANİSA HABERLERİ  | 21.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Manisa’da 14 farklı hemşehri derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Ekim Ayı toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ünal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Ekim Ayı toplantısına katılan dernek başkanları ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla “Tek millet iki devlet kardeş Azerbaycan” diyerek Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Dr.

Manisa’da 14 farklı hemşehri derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Ekim Ayı toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.
Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ünal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Ekim Ayı toplantısına katılan dernek başkanları ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla “Tek millet iki devlet kardeş Azerbaycan” diyerek Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.
Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş, Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri saldırıyı protesto ettiklerini açıkladı. Güneş, “Bizim kalbimiz açıkça Azerbaycan için atmaktadır. Azerbaycan’ın acısı acımız, Azerbaycan’ın üzüntüsü üzüntümüzdür. Dünyanın her tarafında Türk milleti haksızlığa karşı direnecektir. Verilmese gereken dersi her yerde verecektir. Allah nasip ederse Azerbaycan yıllar sonda Dağlık Karabağ’ı güzel bir fethiyle aldıktan sonra huzura erecektir. Karabağlı kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz huzura ererse Türkiye huzura erer. Azerbaycan halkına yapılan saldırıları görüyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle, milletiyle Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.
14 hemşehri derneğinin Manisa’da yaklaşık 200 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Güneş, Azerbaycan halkının yanında olduklarını, Ermeni zalimini şiddetle kınadıklarını söyledi ve en ağır ders verilene kadar bu savaşın süreceğini vurguladı.
Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir ise, hemşehri kültürleri dernek başkanlarına Azerbaycan’a verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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