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Manisa'da içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çalan 3 şüpheli tutuklandı

04.11.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çalan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çaldığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'nde başından yaralanmış halde bulunan M.B. kendisine ikram edilen gazlı içeceğe uyku ilacı atılarak uyutulduğunu ve cüzdanındaki 5 bin lirasının çalındığını iddia etti.

Şikayeti üzerine çalışma başlatan Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan D.K. (46) ile M.E. (48) ve eşi N.E. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Muradiye Mahallesi'nde dün başından yaralı halde bulunan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan M.B. (63), bir ay önce internet üzerinden tanıştığı kız arkadaşı D.E. ile buluşmak için Manisa'ya geldiğini, Muradiye Mahallesi'nde bir evde D.E. ve N.E. ile buluştuğunu, arkadaşlarının ısrarı üzerine meyve aromalı gazlı içecek içtiğini, bir süre sonra bacaklarının uyuşmaya başladığını ve sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.

Cüzdanını kontrol eden M.B. yaklaşık 5 bin lirasının yerinde olmadığını öne sürerek şikayetçi olmuştu.

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