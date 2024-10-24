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Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

AA AA
24.10.2024 08:48
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Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

V.Ö.'nün (54) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen H.G. (40) idaresindeki otomobil, Soma-Savaştepe yolunun Yağcılı Mahallesi geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki yolculardan Şaban Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karıştan araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen biri ağır 3 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazaya ilişkin otomobil sürücüsü V.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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trafik kazası Manisa Soma

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