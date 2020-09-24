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Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü

MANİSA HABERLERİ  | 24.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşülerek alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs tedbirlerini görüştü

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşülerek alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.
Manisa’da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile korona virüs salgını kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlık ettiği toplantı Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını kapsamında Manisa’da yapılan çalışmalar, vaka sayılarındaki artışı önlemek için yeni alınması gereken tedbirler ile salgın sürecinde yaşanan aksaklık ve sıkıntıların çözümüne ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Karadeniz, salgınla mücadelenin devam ettiğini, sağlık ve denetim ekiplerinin salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, tüm vatandaşların kurallara uymada hassasiyet göstermesi durumunda salgınla mücadelenin başarılı sonuçları olacağını söyledi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.

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