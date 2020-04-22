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Manisa'da İran uyruklu bir kişi bıçaklanıp gasbedildi

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 02:30 | Son Güncelleme

Manisa'da İran uyruklu bir kişi bıçaklanıp gasbedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bıçaklanıp elektrikli bisikleti ve cep telefonu gasbedilen İran uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yarhasanlar Mahallesi 2319. sokakta elektrikli bisikletiyle seyreden İran uyruklu Amin M. (26) Fatih Parkı yakınlarında 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırının etkisiyle elektrikli bisikletin kontrolünü kaybeden Amin M. kaldırıma düştü. Zanlılar, yere düşen Amin M'nin cep telefonunu ve elektrikli bisikletini gasbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Amin M'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk etti.

Vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Amin M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen ve Bayındırlık Mahallesi'ne doğru kaçtığı belirlenen zanlılar V.S, Y.P. ve D.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ağır yaralı Bıçaklama Manisa Zanlı

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