Manisa'da iş adamına şantaj yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş adamından şantajla para istedikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmirli iş adamına bir kadın aracılığıyla tuzak kurularak 500 bin lira istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş adamının verdiği bilgi doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, K.B. ve S.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iş adamına ait görüntüler ele geçirildi.
Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.