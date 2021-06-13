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Manisa'da jandarmanın bulduğu karaca yavrusu koruma altına alındı

13.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da jandarmanın bulduğu karaca yavrusu koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekibinin bulduğu karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Başlamış Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekibi, yalnız karaca yavrusu gördü. Bir süre izlenen yavrunun sürüsünden uzak olduğunu saptayan ekipler, hayvanı alarak veterinere götürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Bir süre gözlem altında tutularak bakımına devam edilecek yavru karacanın, bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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