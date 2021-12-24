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Manisa'da kaçak 100 kilogram tütün ile 7 bin 400 makaron ele geçirildi

24.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kaçak 100 kilogram tütün ile 7 bin 400 makaron ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ve 7 bin 400 dolu makaron, 2 kompresör, bir tütün basma makinesi, bir güç kaynağı ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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