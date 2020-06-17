Manisa’da karantina altındaki mahalle ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Manisa’da Yunusemre ve Akhisar ilçesinde karantina altında bulunan bir mahalle ve 5 sokakta Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi ile Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesinde bulunan 5 sokakta dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Karantinadaki Kayapınar dezenfekte edildi

Yunusemre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.06.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı kararı ile karantina altına alınan Yukarı Kayapınar Mahallesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede ortak kullanım alanları ile açık alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.